Las Vegas Raiders Radio Network affiliate stations

In 2022, Las Vegas Raiders games are carried on radio stations in in several states and in both English and Spanish. Here’s a list of all the cities where you can listen to Raiders radio broadcasts, which originate from Raiders Radio Network flagship station KRLV/920 AM in Las Vegas.

Raiders radio affiliates in Nevada

Las Vegas — KRLV/920 AM

Las Vegas — KOMP/92.3 FM

Reno — KUUB/94.5 FM

Elko — KEAU/104.7 FM

Raiders radio affiliates in California

Baker — KHRQ/94.9 FM

Bakersfield — KGEO/1230 AM

Chico — KFMF/93.9 FM

El Centro — KIXO/107.5 FM

Eureka — KDAC/1230 AM

Fresno — KFIG/940 AM, KFPT 790 AM

King City — KRKC/102.1 FM

Lakeport — KXBX/1270 AM

Lenwood — KHDR/96.9 FM

Los Angeles — KLAA/830 AM

Modesto — KHKK/1041. FM, KFIV/1360 AM

Needles — KTOX/1340 AM

Palm Springs — KCLB/93.7 FM

Paso Robles — KPRL/1230 AM

Redding — KNRO/1670 AM

Riverside — KPWK/1350 AM

Sacramento — KHTK/1140 AM

San Diego — KGB 760 AM

San Francisco — KSRO 1350 AM

San Luis Obispo — KXTK/1280 AM

Santa Cruz — KOMY/1340 AM

Stockton — KWSK/1280 AM

Twentynine Pines — KCLZ/95.5 FM

Ukiah — KUKI/1400 AM

Willits — KLLK/1250 AM

Raiders radio affiliates in Oregon

Corvalis __ KEJO 1240 AM

Raiders radio affiliates in Hawaii

Honolulu — KHVH/830 AM

Maui — KAOI/

Raiders radio affiliates in Arizona

Phoenix — KDUS/1060 AM

Raiders radio affiliates in Utah

Price — KOAL/750 AM

Salt Lake City — KZNS/1260 AM, KZNS 97.5 FM

Saint George — KHKR/1210 AM/97.7 FM

Raiders radio affiliates in Minnesota

Saint Cloud — WBHR/660 AM

Raiders radio affiliates in New Mexico

Albuquerque — KNML/610 AM

Raiders radio affiliates in Alaska

Anchorage — KOAN 1080 AM

SPANISH

Raiders radio affiliates in Nevada

Las Vegas — KENO/1460 AM

Reno — KFOY/1060 AM

Raiders radio affiliates in California